Странности исландцев, или чем их жизнь отличается от нашей

В маленькой Исландии нет армии, в случае развода супруги не перестают общаться, а еще исландцы уверены, что сморкаться вредно.
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