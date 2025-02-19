Hang Seng Bank фиксирует резкий рост проблемных кредитов в коммерческой недвижимости Гонконга

Hang Seng Bank Ltd., гонконгский банк, контролируемый HSBC Holdings Plc, сообщил о резком увеличении кредитных потерь в сегменте коммерческой недвижимости, поскольку экономические трудности города начинают сказываться на местных кредиторах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)