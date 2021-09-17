Жители столицы заполнили более 45 тысяч анкет перед посещением павильонов «Здоровая Москва»

С конца августа у москвичей появилась возможность сэкономить время, заранее заполнив в электронной медицинской карте анкету диспансеризации или анкету для переболевших коронавирусной инфекцией перед обследованием в павильонах «Здоровая Москва».
С конца августа у москвичей появилась возможность сэкономить время, заранее заполнив в электронной медицинской карте анкету диспансеризации или анкету для переболевших коронавирусной инфекцией перед обследованием в павильонах «Здоровая Москва».
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