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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо

Встреча завершилась вничью (1:1). Леверкузенцы за весь матч нанесли по воротам «Баварии» три удара (2 в створ).

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