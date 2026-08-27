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Регионы России

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ООН осудила атаку ВСУ на автобус в ЛНР как нарушение международного гуманитарного права

ООН осудила атаку ВСУ на автобус в ЛНР как нарушение международного гуманитарного права

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил атаку беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР), квалифицировав её как грубое нарушение международного гуманитарного права.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Укронацисты... Чистить без жалости.
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1 м.