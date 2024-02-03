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СССР-Россия

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Что сделал Иван Грозный для страны и почему он - один из самых выдающихся наших правителей?

Что сделал Иван Грозный для страны и почему он - один из самых выдающихся наших правителей?

Каким был Иван Грозный на самом деле? Что именно при нем было создано в России? Рассмотрим итоги его правления в фактах и цифрах, отделяя мифы и реальность.

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Комментарии
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Olegus
Информация к размышлению… Судьба клеветнической картины о Царе Иване Грозном какая-то мистическая. С самого момента ее создания… Исследователь С. Фомин привел ряд удивительных фактов. Художник боролся с картиной, как с тяжелым недугом». «Казалось, что художник преступил ту зону дозволенного, которая отведена ему характером дарования». «После написания картины, правильно называемой «Иван Грозный и сын Его Иван» у художника И. Репина, стала отниматься рука, а натурщик Гаршин (с него писали царевича) покончил с собой, сбросившись в пролет лестницы.
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10 час.
Игорь Егоров
Грозный на то и был грозен, чтобы его боялись враги  и предатели наши.
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10 час.
Александр Денисов
Забыли помянуть еще и зачистку предателей, что к ляхам хотели переметнуться в Великом Новгороде.
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3 час.

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