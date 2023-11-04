Гид по лучшим событиям "Ночи искусств"

4 ноября во всех регионах России пройдет "Ночь искусств", приуроченная ко Дню Народного единства. В этом году музеи, библиотеки и выставочные залы подготовили для посетителей более 170 захватывающих программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии