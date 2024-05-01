Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.
Прощения просил на коленях: Лжебеженцы с Украины обложили данью семьи русских солдат
Комментарии
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Геннадий
Скорее-всего на границе наколки не заметили, да их почти и не видно за деньги. У нас страна проходной двор для таких элементов. Все республики уже успели спихнуть к в Россию всю нечисть.
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7 час.
Александр Павлов
Что не пускают хорошо, но их здесь уже многомиллионная орда, они способны уже сейчас по команде извне перевернуть страну вверх тормашками! Да еще и хохлами хотят добавить!
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6 час.
виталий панов
Диаспора своё дело хорошо знает,единственное в одних регионах,где чиновники пожадней и продажней,диаспора чувствует себя пупом земли. А там где пока не очень получается установить свою власть,через продажных депутатов,пытаются чтобы в ГД РФ приняли закон,который узаконит власть диаспор! А самое интересное,в место того,чтобы этих депутатов лишить мандатов и выгнать с волчим билетом,они пытаются этот вопрос вынести на обсуждение. Вот и думаешь к чему мы катимся? А взять таджикскую диаспору,они вообще предложили на территории России создать ещё один таджикистан. Кто-нибудь может представить,чтобы русские объявили о создании на территории КТ ещё одну Россию? наверное забыли,что было в таджикистане в 90-х?-сколько русских эти бородатые басмачи вырезали? А сейчас им российское гражданство,по закону о переселении соотечественников.Как может быть коренной житель РТ русским соотечественником? И теперь эти соотечественники пытаются установить свои законы на территории России.Куда смотрят слуги народа? Их разве не беспокоит безопасность России?Или у них одна цель-пока находятся у власти,по-больше набить свои счета,а что будет после них,как говорится хоть потоп!Надо срочно поменять состав ГД,а так же большинство чинуш,поменяв местами бойцов СВО,на этих продажных чиновников! Тогда точно будет наведён порядок в России!
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5 час.
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