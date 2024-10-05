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Эксперты оценили эффективность ракетных ударов Ирана по Израилю

Как минимум 25 ракет иранских ракет поразили цели в Израиле в ходе атаки 1 октября. Об этом сообщает влиятельное американское издание The Washington Post со ссылкой на данные экспертов и спутниковые снимки.

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