«Ураганная» работа Армии России на Южно-Донецком фронте (ВИДЕО)

«Ураганные» будни Армии России на Южно-Донецком фронте: артиллеристы уничтожают вражеские позиции. Расчет 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) точными попаданиями разносит опорные пункты ВСУ.
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