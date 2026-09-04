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Более тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с января

Более тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с января

С начала года в Московской области 1127 садовых домов получили статус жилых. Перевести недвижимость в новый статус собственники могут онлайн , рассказал министр имущественных отношений региона Алексей Натаров.

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