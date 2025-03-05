Хаос в Скупщине Сербии: неудачное заседание парламента

Недавнее заседание парламента Сербии, на котором планировали обсудить отставку премьер-министра Милоша Вучевича и изменения в Законе о высшем образовании — требование протестующих студентов, стало полем для провокаций и беспорядков.
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