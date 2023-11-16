Россия и Финляндия: прекращение двусторонних соглашений и его последствия

В этом году Россия и Финляндия начали расторгать двусторонние соглашения. По данным Verkkouutiset, в этом году было расторгнуто три двусторонних соглашения между Хельсинки и Москвой, но 76 по-прежнему действуют.
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