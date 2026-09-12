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Их последний шанс договориться. Запад внезапно заговорил о катастрофе на Украине

Их последний шанс договориться. Запад внезапно заговорил о катастрофе на Украине

Так уж повелось, что официальные доклады о наших успехах на фронте зачастую приходится делить на два, а то и на три.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Т
Александр Тизменено

А на фуя нам США на переговорах с Украиной. Получается один на один ссым? Гарантий нам сша не дадут если что и пообещают всё равно обманут. Так что толку с них как с козла молока.

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

Смеские соглашения сколько сторон принимали? А результат?  Где ответственность за невыполнение...? Похоже , только одна Россия  озабочена была тем, что соглашения должны выполняться, а виновные в срыве отвечать...