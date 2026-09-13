«Одиссея» Нолана стала самой кассовой картиной Universal

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом за всю историю студии Universal. Ранее, в середине сентября, стало известно, что сборы фильма достигли новой рекордной отметки — 1,7 миллиарда долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым