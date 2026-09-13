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Пятый канал

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«Одиссея» Нолана стала самой кассовой картиной Universal

«Одиссея» Нолана стала самой кассовой картиной Universal

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом за всю историю студии Universal. Ранее, в середине сентября, стало известно, что сборы фильма достигли новой рекордной отметки — 1,7 миллиарда долларов.

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