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«Внутри сидел монстр», – Пресняков рассказал о жизни с Орбакайте

«Внутри сидел монстр», – Пресняков рассказал о жизни с Орбакайте

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте. Фото: mobillegends.net Анна РумянцеваВладимир Пресняков в браке с Кристиной Орбакайте прожил десять лет.

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