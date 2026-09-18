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Ямаль: «Амбиций во мне больше всего. В день победы на чемпионате мира я уже хотел выиграть следующий»

Ямаль: «Амбиций во мне больше всего. В день победы на чемпионате мира я уже хотел выиграть следующий»

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в интервью Movistar ответил тем, кто считает, что после триумфов на международной и внутренней аренах у него стало меньше мотивации, подчеркнув, что его жажда побед с годами только возрастает.

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