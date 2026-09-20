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Виталий Королев поздравил труженицу тыла из Нелидово

Виталий Королев поздравил труженицу тыла из Нелидово

Виталий Королев поздравил труженицу тыла Анну Парневу из Нелидово с 100-летием.  20 сентября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Степановне Парневой.

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