🏛 В Гурзуфе восстанавливают мансардный этаж и надстройку дома герцога де Ришелье Старейшую европейскую постройку, в которой находится музей Пушкина, реставрируют по указу Президента РФ Владимира Путина.
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🏛 В Гурзуфе восстанавливают мансардный этаж и надстройку дома герцога де Ришелье Старейшую европейскую постройку, в которой находится музей Пушкина, реставрируют по указу Президента РФ Владимира Путина.