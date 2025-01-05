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«Отдал жизнь за правду». Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

«Отдал жизнь за правду». Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который скончался при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка.

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