«Отдал жизнь за правду». Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который скончался при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка.
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