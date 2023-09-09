А вам точно без этого было никак? Слушайте, ну правда, - зачем вам это всё понадобилось-то? Мы ведь действительно тогда поверили, что вы люди как люди, отпустили вас по-доброму со всеми ништяками, подарками.
Мы не просили объятий и целования в засос, достаточно было просто отсутствия дерьма в нашу сторону
Комментарии
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Людмила Свириденко
👍👍👍👍👍
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3 час.
Сергей Иовенко
И вот вспоминается 90 год, страна вроде как ещё в одной куче, но экономический разлад пошёл уже в разнос, плановую экономику уже похерили с криками уряяяя.., а капиталистическую делайте типа сами, как можете. Ну и решили с моим кентом смотаться в Тольятти да затариться всякими запчастями. Короче купи-продай, да и посмотреть что из этого выйдет. И вот, едем мы в этот город и где то ближе к Сызрани в очередной раз у нас пробивается колесо. Стоим, бортируемся, клеим это несчастное колесо и тут подьезжают товарищи из дружественной страны. Возник разговор, и тут они говорят, вот мы будем отсоединятся от России, надоело кормить уже вас тут всех, конечно со всеми прилагающими эпитетами, один в один как фильме "72 метра". Самое интересно, когда я спросил, а какого хрена вы прётесь в Тольятти, если мы такие нищеброды, они с гордо поднятым подбородком прыгнули в машину и помчались дальше, даже и слова в ответ не сказали.
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3 час.
Виктор Кирпичников
Помню случай из моего детства, который произошёл в 1970 году в Крыму. Мне было 9 лет, когда меня привезли из Владивостока в детский санаторий имени Розы Люксембург в Гаспре. В санатории отдыхали дети со всех республик, но у меня произошел конфликт с одним пацаном из Львова. После драки он, размазывая сопли по щекам прокричал: «Москаль проклятый». Только недобитые бандеровцы, вышедшие на свободу из лагерей по хрущёвской амнистии, могли вложить в голову этого пацана такие слова. Никто тогда в ЦК не высказался против амнистии бандеровцев и власовцев. Хотя были внимательные люди. Был член Верховного суда РСФСР Метисов. Он поездил с лекциями по Западной Украине уже в 1960-е. и вспоминал, что все эти бандеровцы, вышедшие на свободу, вели очень активную агитацию и пропаганду среди молодежи, а многие бандеровцы занимали партийные и руководящие должности. Такие гнойники не только на Украине, но и в других бывших республиках СССР. Может случится так, что СВО на Украине не закончится…
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18 мин.
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