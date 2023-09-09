Мы не просили объятий и целования в засос, достаточно было просто отсутствия дерьма в нашу сторону

Сергей Иовенко

И вот вспоминается 90 год, страна вроде как ещё в одной куче, но экономический разлад пошёл уже в разнос, плановую экономику уже похерили с криками уряяяя.., а капиталистическую делайте типа сами, как можете. Ну и решили с моим кентом смотаться в Тольятти да затариться всякими запчастями. Короче купи-продай, да и посмотреть что из этого выйдет. И вот, едем мы в этот город и где то ближе к Сызрани в очередной раз у нас пробивается колесо. Стоим, бортируемся, клеим это несчастное колесо и тут подьезжают товарищи из дружественной страны. Возник разговор, и тут они говорят, вот мы будем отсоединятся от России, надоело кормить уже вас тут всех, конечно со всеми прилагающими эпитетами, один в один как фильме "72 метра". Самое интересно, когда я спросил, а какого хрена вы прётесь в Тольятти, если мы такие нищеброды, они с гордо поднятым подбородком прыгнули в машину и помчались дальше, даже и слова в ответ не сказали.