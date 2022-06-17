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НХЛ и профсоюз объявили об увеличении потолка зарплат до 82,5 млн долларов в сезоне-2022/23. Пол вырастет до 61 млн

НХЛ и профсоюз объявили об увеличении потолка зарплат в сезоне-2022/23. Как и ожидалось, он вырастет на 1 миллион долларов – с 81,5 млн до 82,5 млн на команду.

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