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Джокович на US Open заработал $3 млн, Медведев – 1,5 млн

Новак Джокович получил 3 миллиона долларов за победу на US Open. Теперь его выигрыш за сезон составляет 10,5 млн, а за карьеру – 175,3 (больше всех в истории).

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