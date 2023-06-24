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  • Леонид Буравлев
    А что он такого сделал? Потребовал разобраться с Шойгу?))Вооруженный мятеж...
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    Так ему государство, Российская Федерация платит и вооружает!)) К государству тогда и претензии!)) А судимость с него...Вооруженный мятеж...
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Заигрались в историю, не государственные деятели, а реконструкторы какие-то

Заигрались в историю, не государственные деятели, а реконструкторы какие-то

У японцев это были сёгуны.У франков – майордомы.В России XXI века – претендент Пригожин, который решил, что военным предводителем несправедливо является Шойгу, а должен быть он сам.

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