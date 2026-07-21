Когда рынок в красной зоне: эксперт дал совет, как действовать инвесторам

Рынок после незначительного подъёма снова ушёл ниже 1900. Это временное явление или новая реальность? Бизнес-журнал продолжает спрашивать экспертов о том, как грамотно выстроить свою инвестиционную стратегию прямо сейчас.
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