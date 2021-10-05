Виновата истеричка?

5МИНУТКАДети и семьяВиновата истеричка? — Сын две недели назад переехал к нам, — рассказывает пенсионерка Зоя Борисовна. — С вещами… Сказал, что будет разводиться.Вернуться к статье183НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикАга, как мужик придирается и орет, так он "психологический террорист", или как там, модное дебильное словечко... абьюзер? А как жена истеричка, так она жертва? Нет уж. Он выполняет свои обязанности без психов, а ты выполняй свои, и тоже - без психов. Устраиваешь невыносимый климат в семье - семьи не будет. Дети у нее погодки.... У многих дети-погодки, не от всех мужья бегают.Vera DobryaginaТакие все нежные стали, куда деваться...Как чуть трудности на голову упали - всё- пойду-ка я у родителей поживу, а то ещё лучше - разведусь. Не фиг на жену всё сваливать, помогать надо, стараться тоже. И истерик не будет.Елена игрикВер, а как быть, если домой идти не хочется полгода? Дети маленькие, трудно? Так всем с малышами трудно! Да никогда не поверю, чтобы мужчина пришел домой, диван, и "убери детей". Характеристика: характер нордический, то есть спокойиный и терпеливый, что самое главное. Это психопатичная натура может ребенка придушить с психу, но не норды. Значит, реально достала. Кроме того, в период декрета у всех свои обязанности. Так повелось, что дети на матери. Но это совершенно не повод хорошего мужа круглосуточно на херах носить. Раньше же он ее устраивал, плохим не был?Vera DobryaginaРаньше и её истеричный характер его устраивал. Брось, тут оба хороши. Эгоисты и он, и она. Как же, мы же такие хорошие, и почему это всё не по-моему происходит? Она достала, он устал эти доставалки слушать, а виновата бабка, потому что с детьми не справляется)))Елена игрикНу, бабка не виновата, так, сплетни носит, ))) а дурдом с двумя мелкими кого хошь достанет. Если раньше характер был взбалмошный, то сейчас, с двумя мелкими, вполне возможна задерганная истеричка. Но в руках-то себя держать надо... Четыре года в декрете!!!! Я два и одиннадцать еле высидела, чуть не чокнулась, в 11 месяцев дочь в садик отдала и на работу, не смогла больше. За четыре года свихнешься, дома сидючи. Что может не устраивать, если он дома появляется вечером? Лом пожрать сготовить и стирку запустить, или при этом обязательно считать себя героиней? Так эти обязанности и впредь никуда не денутся. Это не оправдание. Некоторые так выплескивают накопившуюся усталость, оторутся - и кайф, нирвана. А остальным как?Vera DobryaginaНе поняла, так ты за красных или за белых?Елена игрикЯ за то, чтобы красные, хоть и психи, держали свой психоз при себе и не срывали свои нервы на окружающих, а то ведь белые могут и дверью шибануть. В лоб.)))))))))Vera DobryaginaНу что, и такое мнение может быть. Не всем же быть адекватными, но ошибаться)))Елена игрикСогласись, это большое достоинство - уметь заткнуться вовремя))))Vera DobryaginaЭто ты обо мне?Елена игрикЭто я о любой истеричке при скандале. Ты меня удивляешь... Насчет адекватности и ошибок я вчиталась, и вопросов не возникло...Елена игрикПоясню: при любом домашнем скандале нужно вовремя промолчать, чтобы не повышать градус его накала. Не все умеют.Vera DobryaginaДа ты что))) Если б всё так просто было. Вот сейчас я промолчу, потому что не хочу повышать градус накала. Лена, теория - это одно, попробуй сдержать эмоции, когда всё достало...Михаил_"...темперамент жены раньше, до рождения детей, полностью его устраивал." -- от накопившейся усталости истерики, наверное, участились -- вот и терпеть их стало невозможно. Может, муж опасается, что не сдержится и зазвездит истеричке между глаз -- в таком случае его решение уйти к родителям верное: полностью от помощи он же не отказывается.Марина (фурцева)Мужики изнеженные пошли. Эгоисты. Ничего не хотят терпеть. Прямо чуть ли не массовое явление. По телеящику частенько показывают, то от четверых детей ушёл, то от шестерых... Стыдно за таких мужиков, мужского в них ничего нет, инфантилы. Настоящий отец семейства должен и жену урезонить, если она не права, и детей, буквально с первого для воспитывать. А женщины сильные, многое могут и детей воспитают. Только у мальчишек не будет мужского воспитания, будут такие же неженки, как и их папаша, убежавший от трудностей.Елена игрикИнтересно, как, в наших буднях? В рог дать? Так затаскает по судам потом...Нина Полевая (Бойко)В отношениях должно быть комфортно обоим! И если этого комфорта нет, то надо уходить. Терпеть или "жить ради детей" глупо с любой стороны. В нашей семье никогда не было истерик, скандалов и унижений. Сын привык к нормальным отношениям. С НГ живет с девушкой на ее территории, а это всего 9 месяцев. За это время уже три раза приходил домой на 2 дня и собирался забрать все вещи и вернуться окончательно, но каждый раз оставался ТАМ. И с каждым разом я ЕЕ начинаю ненавидеть все больше и больше. Слава Богу, что пока нет детей. А я и не хочу внуков, особенно от нее.Alex НемоДети неуправляемые имено из-за того кто проводит с ними больше времени. Судя по рассказу это жена. А значит тут особо выбора то и нет, коли все должно быть по еёйному...Комментировать
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