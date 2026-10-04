Эфиопия: повстанцы Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ) отступили из Мекеле, регион Тыграй, во второй половине дня, когда Силы национальной обороны Эфиопии (ENDF) восстановили контроль над городом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым