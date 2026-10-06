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Регионы России

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Определена цель одной из крупнейших атак ВСУ на Московскую область

Определена цель одной из крупнейших атак ВСУ на Московскую область

Военный корреспондент Александр Коц назвал цель одной из крупнейших атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Московскую область.

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