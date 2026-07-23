Экологические бактерии резко усилили устойчивость патогенов к антибиотикам

Представьте: больному с тяжёлой инфекцией назначают мощный антибиотик. Врачи ожидают улучшения — но буквально сразу после начала лечения устойчивость бактерий к препарату возрастает более чем в 10 000 раз.
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