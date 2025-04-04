Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля

Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент президента республики Юн Сок Ёля. Суд постановил, что его решение о введении военного положения не соответствует законодательным требованиям.
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