«Перестала притворяться»: Запад разочарован Турцией из-за желания Анкары «отмыть» российский газ

ЕС пристально наблюдает за попытками «Газпрома» протиснуть российский газовый экспорт на Запад. С другой стороны, Европа пока не может обойтись без топлива из России и помочь сохранить лицо может только Анкара, демонстрирующая все более открытую пророссийскую позицию, становясь посредником.