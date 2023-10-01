Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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8 головоломок, чтобы держать мозг в тонусе

8 головоломок, чтобы держать мозг в тонусе

Кто из взрослых еще решает головоломки? Обычно у нас нет на это времени, но, кто не в курсе, многие компании даже на собеседованиях проверяют таким образом способности кандидатов - давая им решать тесты на общие знания, логику и сообразительность.

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