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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локомотива» 1 удар за пол-игры с ЦСКА. Армейцы пробили 15 раз

ЦСКА в первой половине матча FONBET Кубка России атаковал значительно активнее « Локомотива ». Команда Дмитрия Игдисамова нанесла до перерыва 15 ударов и трижды попала в створ ворот соперника.

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