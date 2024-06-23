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Брайан Скалабрини: «Кендрика Перкинса совсем не ждут в Бостоне с распростертыми объятьями»

Чемпион НБА в составе «Бостона» 2008 года испортил отношения с клубом в процессе своей деятельности в качестве ведущего и эксперта ESPN.

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