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Год до второй звезды? Все петербургские любители футбола теперь с особым нетерпением будут ждать следующего сезона - пятого чемпионства кряду и десятого в истории клуба

Год до второй звезды? Все петербургские любители футбола теперь с особым нетерпением будут ждать следующего сезона - пятого чемпионства кряду и десятого в истории клуба

ФУТБОЛ. РПЛ. Есть четвертый титул «Зенита» подряд! После победы над «Локомотивом» команда Сергея Семака в четвертый раз подряд завоевала титул чемпионов России.

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