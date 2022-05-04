Год до второй звезды? Все петербургские любители футбола теперь с особым нетерпением будут ждать следующего сезона - пятого чемпионства кряду и десятого в истории клуба

ФУТБОЛ. РПЛ. Есть четвертый титул «Зенита» подряд! После победы над «Локомотивом» команда Сергея Семака в четвертый раз подряд завоевала титул чемпионов России.
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