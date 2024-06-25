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Большая подборка фотографий из советских семейных архивов

Большая подборка фотографий из советских семейных архивов

Ничто так живо не рассказывает об эпохе и стране, как любительские фотографии из семейных архивов. Представляем вам большую подборку подобных снимков, сделанных на территории СССР в период с 20-х по 70-х годы.

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Комментарии
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Grandad
20. Сергей Лемешев 42. Не пионерки, а пионервожатые-студенты на педпрактике в пионерлагере.
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13 час.
Ингерман Ланская
на 7-м - савейские мажоры... на 64-м не в деревне, а в городском бараке - щасливая савейская жисть , каждой семье комнату в бараке
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5 час.

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