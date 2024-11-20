Названы главные трудности при ремонте электрокаров

Выявлены главные трудности, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей при их ремонте. Эксперты агентства АВТОСТАТ совместно с EV Forum провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 900 владельцев электромобилей.
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