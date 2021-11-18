Александр Черныш: уверен, что 90 % уехавшего населения вернется в Уссурийск

Как обстоят дела со строительством школы в районе Междуречья, почему случаются перебои в работе городских автобусов, что произошло в день голосования за новых Почетных граждан, с чем связано снижение численности населения округа — на эти и другие вопросы ответил председатель Думы Уссурийского городского округа.
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