Александр Черныш: уверен, что 90 % уехавшего населения вернется в Уссурийск

Как обстоят дела со строительством школы в районе Междуречья, почему случаются перебои в работе городских автобусов, что произошло в день голосования за новых Почетных граждан, с чем связано снижение численности населения округа — на эти и другие вопросы ответил председатель Думы Уссурийского городского округа.