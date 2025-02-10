Trump to Order Crackdown on D.C. Crime

“President Donald Trump is expected to issue an executive order commanding federal agencies to pursue tougher penalties for both violent and petty crimes, clear homeless camps, and clean graffiti in the District of Columbia,” the Washington Post reports.
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