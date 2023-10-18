Хоры из восьми стран примут участие в фестивале «Желтеет виноградный лист»

Более 30 хоровых коллективов из Молдовы, ЮАР, Аргентины, Филиппин, Македонии, Румынии, Испании и Украины выступят на 16-м Международном фестивале хоровой музыки A ruginit frunza din vii («Желтеет виноградный лист»), который пройдет в Кишиневе 19-22 октября.