Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «тихим протестом» против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине, сравнив этот протест с лаем моськи на слона.