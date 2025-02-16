Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «тихим протестом» против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине, сравнив этот протест с лаем моськи на слона.
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