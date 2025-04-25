Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание.<strong>Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате "Норд-Оста", вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание.