Володин: ФТС содействует развитию внешних торговых связей

Федеральная таможенная служба вносит значимый вклад в укрепление экономической безопасности. Об этом в поздравлении таможенников с профессиональным праздником заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается 25 октября на сайте палаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии