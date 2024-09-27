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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бывший мэр Сочи арестован в зоне СВО

Бывший мэр Сочи арестован в зоне СВО

Юрий Кот В полку любителей "превышать полномочия", как говорится, прибыло. Задержан экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Они уходят на СВО не воевать, а деньги от государства получать. А там они очень умело прячутся.
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17 час.
фарид сабиров
Все они там только ради грабежа и сидят. Вспомните , когда прямая связь с ПУТИНЫМ В .В
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4 час.
фарид сабиров
в глухой деревне бабушка божий одуванчик, ветеран войны не может получить дрова для отопления. Как дозвонится до Президента, еще трубку не положили а мер уже дрова лично выгрузил. И спрашивается на кой схреном они нужны????
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4 час.

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