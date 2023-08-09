ЧВК Вагнер гремит по миру, как некогда Спутник, Пушкин, Ленин

Юрий Ded

Конечно Пригожин не тот паркетник с изысканными манерами . Но говорил ( пусть даже в оскорбительном тоне ) правду и о воровстве и о бездействии некоторых генералов и генштаба . Да он хотел в конце концов получить ответ от Герасимова в присутствии Шойгу за гибель своих бойцов по его вине ( факт установлен и подтвеждён ) . Да он спрашивал кто и как там в генштабе с перепою устанавливает лимиты на расход боеприпасов за экономию которых платят жизьню не только музыканты но и простые солдаты Российской армии . И это с подачи МО назвали мятежом . И президента ввели в начале в заблуждение но уже к обеду 24 путин знал правду и чем всё закончилось может припомнишь или рассказать как от этой правды ещё и сегодня летят головы генералов В армии .