russkiy-malchik От Польши до Нигера наводит ЧВК Вагнер страх на врага. В Варшаве устроили истерику только от одного приближения Вагнеров к границе.
ЧВК Вагнер гремит по миру, как некогда Спутник, Пушкин, Ленин
Комментарии
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Юрий Ded
А ты видел мятеж ? Где подскажи . Может мы то же посмотрим . А то как то базара много а фактов НОЛЬ .
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3 час.
Юрий Ded
Конечно Пригожин не тот паркетник с изысканными манерами . Но говорил ( пусть даже в оскорбительном тоне ) правду и о воровстве и о бездействии некоторых генералов и генштаба . Да он хотел в конце концов получить ответ от Герасимова в присутствии Шойгу за гибель своих бойцов по его вине ( факт установлен и подтвеждён ) . Да он спрашивал кто и как там в генштабе с перепою устанавливает лимиты на расход боеприпасов за экономию которых платят жизьню не только музыканты но и простые солдаты Российской армии . И это с подачи МО назвали мятежом . И президента ввели в начале в заблуждение но уже к обеду 24 путин знал правду и чем всё закончилось может припомнишь или рассказать как от этой правды ещё и сегодня летят головы генералов В армии .
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2 час.
Елена Хеленская
Позор стал славой .Кошмар ,
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1 час.
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