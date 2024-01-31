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Галина Головченко рассказала о своей инициативе по созданию аналога «Тимуровцев»

Галина Головченко рассказала о своей инициативе по созданию аналога «Тимуровцев»

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко в эфире программы «Детали» на телеканале Кубань 24 рассказала о своей инициативе по созданию современного аналога добровольческого движения «Тимуровцы».

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