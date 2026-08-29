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Ребенок разрисовал стол перманентным маркером: химия не поможет — тут сработает другой способ

Ребенок разрисовал стол перманентным маркером: химия не поможет — тут сработает другой способ

Почему моющие средства не справляются с детским художеством на подручных поверхностях? Ответ на этот вопрос предлагает дзен-канал «Т и В делали ТВ».

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