"Мы уже выиграли": Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить

Прогнозы - всегда дело неблагодарное. Однако теперь, когда события в зоне СВО все - и наши, и враги - трактуют однозначно, хотелось бы напомнить, что сказал в интервью Царьграду заместитель командира бригады по боевому применению с позывным "Ратибор".