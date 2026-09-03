Уйти от Китая: зачем России понадобились свои двигатели, коробки и электроника Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения.
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