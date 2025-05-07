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Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.

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Комментарии
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Елена Верия
&quot;ДАЛ...&quot; Прежде чем &quot;давать&quot;, пусть несет ответственность за свою помощь бандеровской окраине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Балу -
Хочет быстрого завершения боевых действий?... Пускай прекращает поставки бандерлогам оружия и развединформации... И всех своих советников-инструкторов оттуда заберёт... А то одной рукой пытается держать Россию, а другой - подкармливает хохлоублюдков...
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
сомневаюсь. если Трамп уже ставит условия России. то какой может быть ответ. а поставки оружия  все прет туда.
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7 сек.
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