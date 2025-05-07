Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.
Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?
Комментарии
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Елена Верия
"ДАЛ..." Прежде чем "давать", пусть несет ответственность за свою помощь бандеровской окраине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Балу -
Хочет быстрого завершения боевых действий?... Пускай прекращает поставки бандерлогам оружия и развединформации... И всех своих советников-инструкторов оттуда заберёт... А то одной рукой пытается держать Россию, а другой - подкармливает хохлоублюдков...
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
сомневаюсь. если Трамп уже ставит условия России. то какой может быть ответ. а поставки оружия все прет туда.
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7 сек.
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